Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева прошел мастер-класс «Танец как часть культуры»

Мастер-класс «Танец как часть культуры», организованный Городским методическим центром Департамента образования Москвы, состоялся в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко

— Педагог Татьяна Шмелева, руководитель образцового ансамбля танца «Русские узоры», показала на мастер-классе якутский танец, рассказала о костюмах, движениях, его смысле. Народный танец — это всегда немножко магия. Предки не танцевали просто так, чтобы развлечься, каждый танец имел свое назначение, — сказала Анна Бондаренко.

Напомним, что Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)