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Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева прошел мастер-класс «Танец как часть культуры»
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Во Дворце творчества имени Гайдара на Шкулева прошел мастер-класс «Танец как часть культуры» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Мастер-класс «Танец как часть культуры», организованный Городским методическим центром Департамента образования Москвы, состоялся в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.
— Педагог Татьяна Шмелева, руководитель образцового ансамбля танца «Русские узоры», показала на мастер-классе якутский танец, рассказала о костюмах, движениях, его смысле. Народный танец — это всегда немножко магия. Предки не танцевали просто так, чтобы развлечься, каждый танец имел свое назначение, — сказала Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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