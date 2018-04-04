350 юных фехтовальщиков сражаются за звание лучшего в Пятигорске

Открытый турнир по фехтованию стартовал 3 апреля в пятигорской школе №31 со спортивным уклоном, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Пятигорска.

На состязание приехали 350 юных спортсменов из девяти регионов страны. В соревнованиях участвуют фехтовальщики из Ставрополя, Краснодарского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ростовской и Волгоградской области. Впервые посещают турнир ребята из Карачаево-Черкессии, Азербайджана и Донбасса.

Состязания проводятся в память о ветеране Великой Отечественной войны Анатолии Александровиче Самбурове, который в послевоенные годы руководил Детско-юношеской спортивной школой №1 в Пятигорске и добился постройки для неё современного спорткомплекса. Анатолий Самбуров также стал первым «Заслуженным работником физической культуры и спорта РСФСР» на Ставрополье.