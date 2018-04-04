Ещё
350 юных фехтовальщиков сражаются за звание лучшего в Пятигорске
Далее:
Читайте также:
Ещё

350 юных фехтовальщиков сражаются за звание лучшего в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Открытый турнир по фехтованию стартовал 3 апреля в пятигорской школе №31 со спортивным уклоном, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Пятигорска.
На состязание приехали 350 юных спортсменов из девяти регионов страны. В соревнованиях участвуют фехтовальщики из Ставрополя, Краснодарского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ростовской и Волгоградской области. Впервые посещают турнир ребята из Карачаево-Черкессии, Азербайджана и Донбасса.
Состязания проводятся в память о ветеране Великой Отечественной войны Анатолии Александровиче Самбурове, который в послевоенные годы руководил Детско-юношеской спортивной школой №1 в Пятигорске и добился постройки для неё современного спорткомплекса. Анатолий Самбуров также стал первым «Заслуженным работником физической культуры и спорта РСФСР» на Ставрополье.
АиФ Ставрополье: последние новости
ВТБ подписал соглашение с «Союзом риелторов Ставропольского края» В Пятигорске молодой человек искал наркотики около детского сада В Ставрополе установили памятник Матрёне Наздрачёвой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение