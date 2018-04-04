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Галицкий ищет нового Гвардиолу?
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Галицкий ищет нового Гвардиолу? 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Сергей Галицкий в очередной раз продемонстрировал свое нежелание решать кадровые проблемы на стороне. Разумеется, речь идет о должности главного тренера ФК «Краснодар». После увольнения Олега Кононова покровитель «горожан» попытался опереться на собственные силы. Тогда клубная система отправила на повышение Игоря Шалимова. Карьерный взлет бывшего спартаковца вылился в почти двухлетнее сотрудничество с краснодарским коллективом. Лишь в начале текущей недели руководство «быков» пришло к выводу, что на на позиции «рулевого» необходимы перемены.
Тот же путь (от наставника юных футболистов до «главнокомандующего» «ФК К»), проделал и Мурад Мусаев. Информация о личности нового «полководца» не изобилует сенсационными подробностями: двенадцатилетний тренерский стаж, работа с различными детско-юношескими «объединениями» и шесть лет нахождения внутри структуры «южан». В последнее время Мусаев тренирует «молодежку» «Краснодара», которая лидирует в первенстве страны. Его имя стало известно широкой публике в февраля этого года в связи с матчем юных «быков» с мадридским «Реалом».
Обращает на себя внимание, что господин Мусаев вынужден отложить дебют в элитном дивизионе из-за отсутствия в своем резюме пункта о получении соответствующей лицензии. Следовательно, делать прогнозы и на полном серьезе «рисовать» перспективы в данном случае абсолютно бессмысленно (надо дождаться, когда наш герой завершит образование).
Тем не менее, в такой загадочности и кроется обаяние подобных манипуляций. Не так уж и давно большие каталонские боссы отыскали в недрах собственной академии Жозепа Гвардиолу (позволив тому возглавить символ непокорной автономии). В настоящий момент легенда «сине-гранатовой» дружины, без дополнительных оговорок, является одним из лидеров в списке «top-coach».
Разумеется, сравнивать эти истории не вполне корректно. Все-таки выдающаяся игровая жизнь испанца говорит сама за себя, да и тогдашнее поколение «Барсы» (с тройкой Месси-Иньеста-Хави) не сопоставимо с креативной группой «Краснодара».
С другой стороны, если описанный выше подход не носит финансового характера (чего, кстати, в нашей ситуации нельзя исключать), то поступок начальства вполне объясним. Любая фигура из вне, даже очень статусная, может стать заложником личных амбиций. В условия, когда вектор очевидно склоняется в пользу своих спортсменов, настаивать на громких трансферах довольно наивно. Скандалы в стиле Конте или Тухеля здесь не найдут отклика. Правда, не стоит отвергать вероятность того, что Мурад Мусаев рассматривается как временная деталь для устранения неполадок в механизме.
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