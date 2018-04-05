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Рублёв: тренировался с Новаком на Тенерифе, он может обыграть любого соперника
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Рублёв: тренировался с Новаком на Тенерифе, он может обыграть любого соперника 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Андрей Рублёв рассказал, что имеет представление об австрийских теннисистах, с которыми сборной России предстоит сыграть во втором раунде первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса.
«Я знаю игру австрийцев, потому что тренировался с ними на Тенерифе. Доминик Тим всегда готовится там к сезону и берёт с собой перспективных соотечественников. Меня пригласили присоединиться к ним на пару дней, и я согласился. И Новак, и Офнер — теннисисты хорошего уровня, несмотря на не самый высокий рейтинг. Они могут показывать приличную игру и одолеть любого соперника. Поэтому нам нужно настраиваться на них со всей серьёзностью.
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