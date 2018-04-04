Хит-парад судейских решений: «офсайдная ловушка» для Карпина

Участники набирают баллы, которые будут просуммированы в конце сезона для выявления победителей. В 23-м и 24-м турах было сыграно не 16, а 13 матчей. Всему виной переносы игр с участием наших представителей в 1/8 финала Лиги Европы. Однако нашему хит-параду это не помеха. Три встречи, которые пройдут 18 апреля, будут учтены в следующих «сериях» конкурса.

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ

1-е место. Решение Владимира Москалева назначить пенальти на 80-й минуте матча «Динамо» — «Арсенал» (2:1).

Быстрая контратака хозяев завершилась индивидуальным противостоянием Александра Ташаева Ивана Новосельцева . Добравшись до штрафной, динамовец попробовал пробросить мяч мимо защитника, но Новосельцев остановил его, упершись Ташаеву рукой в горло. Находившийся в идеальной позиции Москалев видел эпизод как на ладони, и назначил 11-метровый. Забить его «Динамо», правда, не смогло: сплоховал Кирилл Панченко

2-е место. Решение Сергея Лапочкина назначить пенальти на 15-й минуте матча «Амкар» — «Локомотив» (2:1).

Атака номинальных гостей (а фактически хозяев — матч проходил на «РЖД Арене») завершилась пасом Мацея Рыбуса в штрафную на Ари. Борьбу с бразильцем вел защитник «Амкара» Михаил Сиваков , который попытался выбить мяч, но в итоге заехал Ари в голеностоп. Обращает на себя внимание позиция Лапочкина, позволившая ему в деталях рассмотреть эпизод.

3-е место. Решение Сергея Иванова назначить пенальти на 69-й минуте матча «Урал» — «Рубин» (1:1).

Полузащитник «Урала» Николай Димитров исполнил подачу со штрафного в скопление игроков, рванувших к 11-метровой отметке. В борьбе с Грегором Балажицем защитник гостей Егор Сорокин слишком высоко поднял руку, потеряв мяч из вида. Однако последнее обстоятельство не освобождает от ответственности. Хозяева, к слову, пенальти не реализовали. Тот же Димитров проиграл дуэль Сослану Джанаеву

Хозяева, уступая 0:2, едва не привезли третий мяч в свои ворота. Теснимый Юрием Жирковым Дмитрий Живоглядов утратил контроль над мячом, и полузащитник «Зенита» отпасовал вбегавшему в штрафную Себастьяну Дриусси . На заснеженном поле аргентинца подвела техника — он врезался в Джемала Табидзе. В результате столкновения зенитовец рассек себе бровь. Но фола там не было.

5-е место. Решение Сергея Иванова вынести повторное предупреждение на 88-й минуте матча «Урал» — «Рубин» (1:1).

Атака «Урала» левым флангом завершилась неточной поперечной передачей. Защитник «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов правильно оценил обстановку и устремился на перехват. В подкат против него пошел Эрик Бикфалви , но не попал по мячу, которого успел коснуться Кудряшов. Зато в левую ногу оппоненту румын «прилетел» — и заслуженно увидел перед собой вторую желтую карточку. Это удаление.

АССИСТЕНТЫ

1-е место. Решение Алексея Ширяева не фиксировать офсайд на 44-й минуте матча «Ростов» — ЦСКА (1:2).

Лайнсмену пришлось дважды подряд отследить положение Георгия Щенникова : сначала в момент удара по воротам Василия Березуцкого, и почти тут же — при попытке Понтуса Вернблума коснуться мяча (на повторах не видно, дотянулся ли швед). В обоих случаях Щенников находился в правильном положении, поэтому его гол был засчитан верно.

2-е место. Решение Андрея Болотенкова определить положение «вне игры» на 84-й минуте матча «Уфа» — «Зенит» (1:2).

Тот случай, когда высокое место в хит-параде приносит не только собственная зоркость, но и тяжелые погодные условия. На заснеженном поле от лайнсмена не укрылся тот факт, что после подачи штрафного Дмитрием Стоцким его партнер по «Уфе» Иван Пауревич на полшага опередил защитников «Зенита».

3-е место. Решение Александра Кудрявцева не фиксировать офсайд на 7-й минуте матча «Арсенал» — «Ростов» (2:2).

Прекрасную комбинацию у штрафной площади хозяев разыграли Алексей Ионов Тимофей Калачев и Бьорн Сигурдарссон. Вопросы тут вызвал не заключительный пас, а начальный — подрезка мяча Ионовым в направлении Калачева. Арбитр на линии был внимателен, и правильно оценил расположение белорусского полузащитника по отношению к тульскому замбийцу Стофире Сунзу. Спустя мгновения Ионов забил гол.

4-е место. Решение Егора Болховитина не поднимать флажок на 14-й минуте матча «Арсенал» — «Ростов» (2:2).

Ответный гол Артема Дзюбы тоже мог вызвать вопросы. Однако, как ни прижимался к Дзюбе спешивший в оборону Калачев, в момент паса Эванса Кангва линию офсайда Артем выдержал идеально. После чего легко переиграл соперника «один в один».

5-е место. Решение Алексея Воронцова не фиксировать положение «вне игры» на 75-й минуте матча «Ростов» — ЦСКА (1:2).

Победный гол ЦСКА мог вызвать вопросы только в динамике. Стоп-кадр полностью развеивает сомнения: ближе Понтуса Вернблума к воротам находился не только Евгений Макеев , но и Сергей Паршивлюк . Любопытно: в момент голевого паса Бибраса Натхо ни один игрок «Ростова» не смотрел на шведа, зато потом все четыре защитника и вратарь Илья Абаев начали сигнализировать об офсайде.

…Так в наш хит-парад попали все четыре (!) лайнсмена, работавшие на двух матчах с участием «Ростова». Уникальный случай. Такая вот «офсайдная ловушка» для Валерия Карпина

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ

Эпизоды

Баллы

Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург)

Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону)

Виталий МЕШКОВ (Дмитров)

Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж)

Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород)

Алексей СУХОЙ (Люберцы)

Игорь ФЕДОТОВ (Москва)

АССИСТЕНТЫ

Эпизоды

Баллы

Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь)

Андрей ГЛОТ (Ярославль)

Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль)

Александр КУДРЯВЦЕВ (Санкт-Петербург)

Николай БОГАЧ (Люберцы)

Андрей БОЛОТЕНКОВ (Москва)

Егор БОЛХОВИТИН (Ленинградская область)

Рашид АБУСУЕВ (Санкт-Петербург)