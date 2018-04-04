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Ветеранские организации помогают своим членам пройти медико-социальную реабилитацию
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Ветеранские организации помогают своим членам пройти медико-социальную реабилитацию 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Ветераны Преображенки приняли участие в программе «Санаторий на дому».
В первичках районного совета ветеранов сейчас активно проходят отчеты и выборы. На собраниях анализируется деятельность организаций за прошлый год и строятся планы на этот год. Председатели советов рассказывают, об основных направлениях деятельности, среди которых важное место занимает поддержка здоровья пожилых людей. В частности, пенсионеры оценили эффективную программу «Санаторий на дому», в рамках которой многие прошли курс реабилитации.
Председатель первичной организации №7 Ирина Суханова рассказала, что в их первичке курс прошли шесть человек — и всем им программа понравилась. Круг ветеранов решено расширить — им будут предложены путевки по программе «Санаторий на дому». Раньше такие путевки могли получить только участники ВОВ, теперь к ним присоединились труженики тыла.
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