Ветеранские организации помогают своим членам пройти медико-социальную реабилитацию

Ветераны Преображенки приняли участие в программе «Санаторий на дому».

В первичках районного совета ветеранов сейчас активно проходят отчеты и выборы. На собраниях анализируется деятельность организаций за прошлый год и строятся планы на этот год. Председатели советов рассказывают, об основных направлениях деятельности, среди которых важное место занимает поддержка здоровья пожилых людей. В частности, пенсионеры оценили эффективную программу «Санаторий на дому», в рамках которой многие прошли курс реабилитации.