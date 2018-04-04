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Михаил Мамиашвили: «Никакого бойкота чемпионата Европы не будет»
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Михаил Мамиашвили: «Никакого бойкота чемпионата Европы не будет» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили выразил уверенность, что никто не будет бойкотировать чемпионат Европы в Каспийске, который пройдет с 30 апреля по 6 мая. Однако он отметил, что еще не знает, будут ли участвовать в соревнованиях спортсмены из Украины.
Напомним, что в середине марта министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Фейсбуке разместил указ о запрете выступления украинским спортсменам в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.
— Я не представляю себе, что кто-то может бойкотировать чемпионат Европы по спортивной борьбе в Каспийске, — цитирует «Р-Спорт» Мамиашвили. — А на каком основании его можно бойкотировать? Я уверен, что никакого бойкота не будет. У меня пока окончательной информации об этом (участии украинских спортсменов в чемпионате Европы — Прим. «СЭ») нет.
Состоявшийся в Тюмени в марте нынешнего года этап Кубка мира по биатлону бойкотировали сборные Канады, США, Чехии и Украины, а также швед Себастьян Самуэльссон.
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