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Жером Вальке: «Коррупционная история вокруг меня абсурдна»
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Жером Вальке: «Коррупционная история вокруг меня абсурдна» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке настаивает на том, что непричастен к коррупционному скандалу в организации. Швейцарская прокуратура расследует обстоятельства передачи прав на телетрансляцию чемпионатов мира на страны Ближнего Востока компании президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи BeInSport.
— Я никогда никаким образом не участвовал в переговорах по этому контракту, — цитирует Le Monde Вальке, который выступил в швейцарской прокуратуре. — Переговоры вел тогдашний директор отдела телевещания ФИФА Никлас Эрикссон и его команда. Контракт был намного выгоднее предыдущего. Так что эта коррупционная история абсурдна.
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