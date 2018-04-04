Жером Вальке: «Коррупционная история вокруг меня абсурдна»

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке настаивает на том, что непричастен к коррупционному скандалу в организации. Швейцарская прокуратура расследует обстоятельства передачи прав на телетрансляцию чемпионатов мира на страны Ближнего Востока компании президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи BeInSport.