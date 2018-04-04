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Москвичка расплачивалась за отдых в Карелии фальшивыми деньгами
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Москвичка расплачивалась за отдых в Карелии фальшивыми деньгами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Женщина успела реализовать в нашей республике 17 фальшивых купюр.
Жительница Москвы осуждена в Карелии за сбыт фальшивых купюр. Об этом журналистам рассказал врио начальника Следственного управления МВД по РК Денис Дудчик.
Инцидент случился в декабре прошлого года. 25-летняя москвичка приехала с мужем на отдых в нашу республику. Молодая пара разместилась в отеле «Дача Винтера» под городом Сортавала. Однако, целью приезда москвичей был далеко не отдых.
С собой женщина привезла крупную сумму фальшивых банкнот. В процессе пребывания в отеле она успела реализовать 17 тысячных купюр, оплачивая ими товары и услуги. Впоследствии молодую москвичку удалось вычислить и задержать.
Во время следствия женщина полностью возместила причиненный заведению ущерб. Сортавальский городской суд признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
По материалам: ptzgovorit.ru
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