Ещё
Шамиль Тарпищев — о Серене Уильямс: «Медицинские исключения — нонсенс. Но это говорит о слабости международных федераций»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шамиль Тарпищев — о Серене Уильямс: «Медицинские исключения — нонсенс. Но это говорит о слабости международных федераций» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
На пресс-конференции перед матчем Кубка Дэвиса с Австрией капитан сборной России и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о медицинских исключениях, которыми располагают некоторые ведущие спортсмены и, в частности, Серена Уильямс, которая по некоторым данным принимала во время турниров «Большого шлема» стероиды.
— С одной стороны — это, конечно, выглядит как нонсенс. Слишком много больных спортсменов — можно хоть отдельную Олимпиаду устраивать. Но с другой, это отдается на откуп международным федерациям. И в данном случае это говорит о слабости позиций Международной федерации тенниса. Там мало наших представителей, поэтому мы особо не можем повлиять, — сказал Тарпищев (Мария НИКУЛАШКИНА)
Спорт-Экспресс: последние новости
Бэйл не стал праздновать гол Криштиану Роналду "ножницами" Натан Маккиннон: "Травмы Варламова и Джонсона создают определенные сложности "Колорадо" Николай Кулемин: "Из сборной России со мной еще не связывались"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение