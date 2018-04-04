На пресс-конференции перед матчем Кубка Дэвиса с Австрией капитан сборной России и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о медицинских исключениях, которыми располагают некоторые ведущие спортсмены и, в частности, Серена Уильямс, которая по некоторым данным принимала во время турниров «Большого шлема» стероиды.
— С одной стороны — это, конечно, выглядит как нонсенс. Слишком много больных спортсменов — можно хоть отдельную Олимпиаду устраивать. Но с другой, это отдается на откуп международным федерациям. И в данном случае это говорит о слабости позиций Международной федерации тенниса. Там мало наших представителей, поэтому мы особо не можем повлиять, — сказал Тарпищев (Мария НИКУЛАШКИНА)