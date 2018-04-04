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Далер Кузяев: «Главные лихачи в „Зените“ — Кокорин и Лунев»
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Далер Кузяев: «Главные лихачи в „Зените“ — Кокорин и Лунев» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью клубному телевидению сказал, что нарушал правила дорожного движения всего один раз. Хавбек отметил, что постарается никогда больше не превышать скоростной режим.
— Один раз мне прислали «письмо счастья». Штраф за превышение скорости, — сказал Кузяев. — Это, конечно неправильно. Не стоит превышать скорость. Я оплатил. Надеюсь, больше не буду повторять эту ошибку.
— Кто в команде главный лихач?
— Саша Кокорин и Андрей Лунев.
Напомним, после 23 туров «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Отставание от лидирующего «Локомотива» — 7 баллов.
В 25-м туре питерцы дома сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 7 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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