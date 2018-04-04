Ретро: Василий Уткин открывает для себя интернет в 1997 году

В сети появился фрагмент передачи «Футбольный клуб» на телеканале НТВ от 1997 года, где спортивный ведущий Василий Уткин впервые открывает для себя интернет и советует его зрителям.

Видео опубликовал главный редактор издания Sports.ru Юрий Дудь в день выхода своего нового документального фильма про российский телеканал MTV в его лучшие годы — с конца девяностых по начало нулевых.

@realradioutkin

В 20-секундном фрагменте Уткин говорит, что в интернете можно найти «буквально все»:

«Если вас интересует просто возможность получать интересную, оперативную и самую разнообразную информацию о футболе, то, вот, я лично могу вам посоветовать интернет. Нам недавно в редакцию поставили оборудование, и мы уже успели удивиться — там есть буквально все».

Телеведущий Василий Уткин не раз становился объектом обсуждения в новостных лентах. Так, буквально полгода назад во время эфира программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» под ним внезапно сломалось кресло.

Ведущему не чужда самоирония, поэтому после того, как ему удалось подняться, он пошутил над собой:

«Обязательно посмотрите в подкасте этот момент, подо мной сломалось кресло. Это восхитительно».

Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с 8 класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых. #adidas #рекламакроссовокдорого

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) 2 Ноя 2017 в 9:43 PDT