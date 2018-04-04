Ещё
Ретро: Василий Уткин открывает для себя интернет в 1997 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ретро: Василий Уткин открывает для себя интернет в 1997 году 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
В сети появился фрагмент передачи «Футбольный клуб» на телеканале НТВ от 1997 года, где спортивный ведущий Василий Уткин впервые открывает для себя интернет и советует его зрителям.
Видео опубликовал главный редактор издания Sports.ru Юрий Дудь в день выхода своего нового документального фильма про российский телеканал MTV в его лучшие годы — с конца девяностых по начало нулевых.
@realradioutkin
В 20-секундном фрагменте Уткин говорит, что в интернете можно найти «буквально все»:
«Если вас интересует просто возможность получать интересную, оперативную и самую разнообразную информацию о футболе, то, вот, я лично могу вам посоветовать интернет. Нам недавно в редакцию поставили оборудование, и мы уже успели удивиться — там есть буквально все».
Телеведущий Василий Уткин не раз становился объектом обсуждения в новостных лентах. Так, буквально полгода назад во время эфира программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» под ним внезапно сломалось кресло.
Ведущему не чужда самоирония, поэтому после того, как ему удалось подняться, он пошутил над собой:
«Обязательно посмотрите в подкасте этот момент, подо мной сломалось кресло. Это восхитительно».
Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с 8 класса школы. Но первый — в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых. #adidas #рекламакроссовокдорого
Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) 2 Ноя 2017 в 9:43 PDT
PlayboyRussia.com: последние новости
Playboy объявляет начало конкурса «Футбольная команда Playboy» Чемпион мира по метанию бумерангов показал невероятные чудеса меткости Новый флешмоб: на собак надевают бумагу и делают вид, что рисуют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение