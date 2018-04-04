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Николай Кулемин: «Из сборной России со мной еще не связывались»
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Николай Кулемин: «Из сборной России со мной еще не связывались» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин заявил, что с ним пока не связывались из Федерации хоккея России или тренерского штаба национальной сборной по поводу участия в чемпионате мира. Хоккеист отметил, что у него нет уверенности в скором восстановлении от травмы.
— Восстановление идет по плану, но я еще не на 100 процентов готов, только начал полноценно тренироваться, — цитирует ТАСС Кулемина. — Пока с врачами решаем, когда можно будет выходить и играть. Точного ответа на вопрос, сыграю ли я в оставшихся матчах, нет — это также вопрос к докторам.
По поводу участия в чемпионате мира, то это тоже к врачам вопрос. Из Федерации хоккея России и тренерского штаба национальной сборной со мной не связывались. Если готов на 100 процентов, то всегда готов сыграть за сборную — всегда готов приехать, защищать флаг нашей страны.
31-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» принял участие в семи чемпионатах мира, дважды став победителем турнира (2012, 2014). В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел всего 13 игр и набрал 3 (1+2) очка.
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