Николай Кулемин: «Из сборной России со мной еще не связывались»

Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин заявил, что с ним пока не связывались из Федерации хоккея России или тренерского штаба национальной сборной по поводу участия в чемпионате мира. Хоккеист отметил, что у него нет уверенности в скором восстановлении от травмы.

— Восстановление идет по плану, но я еще не на 100 процентов готов, только начал полноценно тренироваться, — цитирует ТАСС Кулемина. — Пока с врачами решаем, когда можно будет выходить и играть. Точного ответа на вопрос, сыграю ли я в оставшихся матчах, нет — это также вопрос к докторам.

По поводу участия в чемпионате мира, то это тоже к врачам вопрос. Из Федерации хоккея России и тренерского штаба национальной сборной со мной не связывались. Если готов на 100 процентов, то всегда готов сыграть за сборную — всегда готов приехать, защищать флаг нашей страны.

31-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» принял участие в семи чемпионатах мира, дважды став победителем турнира (2012, 2014). В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел всего 13 игр и набрал 3 (1+2) очка.