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Сельским волейболисткам влетело от чиновников за победу на чемпионате Урала
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Сельским волейболисткам влетело от чиновников за победу на чемпионате Урала 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Волейбольная команда «Успенки» из одноименного села Тюменского района в середине марта стала победителем чемпионата Урала, куда отправилась самовольно без разрешения районных властей. Команда получила путевку в финал чемпионата страны, который состоится в апреле в Тамбове, однако денег на эту поездку никто выделить не может, сообщает агентство
Ura.ru  Средства на финал собирают родители юных спортсменок. Речь идет о сумме в 174 тысячи рублей. Отдать свои сбережения, чтобы поездка состоялась, готов и тренер команды Муроджон Ашуров. Именно он винит себя в победе подопечных.
"У меня претензий ни к кому нет. Я виню только самого себя. На чемпионат России мы сами виноваты, что заявились, мы же не знали, что дальше все вот так будет. Считаю, что раз в жизни бывает у спортсменов такая удача — попасть в финал чемпионата России. А я как тренер ничего не могу сделать. Я готов свои средства потратить, готов пожертвовать своей работой и карьерой, и я думаю, что я их все-таки довезу", — заявил он.
На мартовскую поездку на соревнования в Курган спортсменки ездили за свой счет и о сложившейся ситуации рассказали в соцсетях. В то, что найдется спонсор, который даст шанс сельским волейболисткам стать чемпионами России, в команде уже не верят.
Сельские волейболистки «Успенки» теперь — чемпионки Урала, но в план на финансирование их все равно не ставят. Однако в пресс-службе администрации Тюменского района сообщили, что прорабатывают варианты помощи волейбольной команде.
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