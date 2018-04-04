Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии предстоящего четвертьфинального матча Лиги Европы с ЦСКА оценил силу соперника. Встреча состоится 5 апреля в Лондоне.
«Пока что мы в четвертьфинале, так что не мечтаем о трофее. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом. Когда играешь первый матч дома, не знаешь, чего нужно достичь. Играя вторую игру дома, ты точно знаешь, какой результат нужно показать. В такой ситуации удобнее и защищаться, и атаковать.
Есть ли шансы у ЦСКА на победу? Конечно, у каждой есть. Это сильная команда, которая прошла «Лион». Они играли очень хорошо. Сейчас шансы 50 на 50. Ляказетт готов выйти на поле. Я пока не решил, выйдет ли он в стартовом составе», — передаёт слова Венгера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.