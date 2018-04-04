Арсен Венгер — о политической ситуации между Россией и Великобританией: «Это на нас не повлияет»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на пресс-конференции накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА подчеркнул, что усложнившиеся отношения между Россией и Великобританией не повлияют на игру, передает из Лондона спецкор «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

— Как усложнившиеся отношения между Россией и Великобританией влияют на матч?

— Честно. Никто не знает, что на самом деле происходит, — сказал Венгер. — Дипломатические отношения между странами усложнились, но это на нас не влияет, как не влияет на болельщиков — на наших и русских. Никаких проблем не будет.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи