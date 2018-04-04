Ещё
Заболотный: «После встречи с болельщиками у игроков „Зенита“ появилось больше ответственности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заболотный: «После встречи с болельщиками у игроков „Зенита“ появилось больше ответственности» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий питерского «Зенита» Антон Заболотный рассказал о встрече футболистов сине-бело-голубых с болельщиками.
— Такие встречи очень важны, они позволяют людям донести справедливую критику до футболистов. Некоторые поклонники команды переходили рамки, но президент «Зенит» Сергей Фурсенко смягчал такие моменты. После подобных встреч у игроков появляется больше ответственности. Болельщики хотят побед, и мы будем двигаться к ним вместе, — отметил Заболотный в ходе конференции на официальной странице «Зенита» в Facebook.
Напомним, что главный тренер питерцев Роберто Манчини не присутствовал на этой встрече.
SPORT24.ru: последние новости
КДК оштрафовал «Спартак» на 130 тысяч рублей по матчу с «Тосно» Форвард «Айлендерс» Кулемин: «Мне не звонили из ФХР по поводу ЧМ в Дании» Арбелоа: «Роналду теперь может покинуть Землю и начать играть против марсиан»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение