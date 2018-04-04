Заболотный: «После встречи с болельщиками у игроков „Зенита“ появилось больше ответственности» 

Нападающий питерского «Зенита» Антон Заболотный рассказал о встрече футболистов сине-бело-голубых с болельщиками.
— Такие встречи очень важны, они позволяют людям донести справедливую критику до футболистов. Некоторые поклонники команды переходили рамки, но президент «Зенит» Сергей Фурсенко смягчал такие моменты. После подобных встреч у игроков появляется больше ответственности. Болельщики хотят побед, и мы будем двигаться к ним вместе, — отметил Заболотный в ходе конференции на официальной странице «Зенита» в Facebook.
Напомним, что главный тренер питерцев Роберто Манчини не присутствовал на этой встрече.