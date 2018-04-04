Возрождение «Спартака»: Евгений Ловчев стал президентом общества

У легендарного спортивного общества «Спартак» , которое в последние годы переживало серьезный кризис, началась новая эпоха. С подробностями — спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева. После распада Советского Союза название «Спартак» у большинства ассоциировалось лишь с футбольным и хоккейным клубами. Сейчас эту ситуацию пытаются исправить, возрождая некогда знаменитое общество. Сегодня у него появился новый президент — легендарный советский футболист Евгений Ловчев . Планы у него грандиозные — восстановить спартаковское общество в былых масштабах.

«Мы пришли для того, чтобы возродить «Спартак», для того, чтобы кипел детский спорт, для того, чтобы люди чувствовали первенство страны, чтобы были спартаковцы в разных видах спорта. Сегодня никого нет», — сказал президент МФСО «Спартак» им. Н. П. Старостина Евгений Ловчев.

Без скандала как без ног Беспощадный российский футбол

Одна из главных задач — вернуть футбольному клубу историческую эмблему. В 98-м году ее пришлось изменить из-за разногласий с обществом. Спартаковских болельщиков это естественно не обрадовало. Но в феврале этого года все договоренности были достигнуты, и, возможно, уже со следующего сезона московский «Спартак» и одноименное общество будут выступать под одной эмблемой.

«Спартак» постепенно восстанавливается. Он представлен практически во всех регионах России в 56-ти видах спорта. Общество воспитало 112 Олимпийских чемпионов, а под его знаменами выступает более 35 тысяч спортсменов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ