Коубек: сборная РФ на бумаге сильнее австрийской, но в Кубке Дэвиса шанс есть всегда

Сборная России по теннису имеет преимущество над командой Австрии, но в Кубке Дэвиса шанс есть всегда, заявил капитан австрийцев Штефан Коубек.

"Это будет очень сложно, на бумаге русская команда намного сильнее австрийской. Но в Кубке Дэвиса действуют другие правила. У нас есть шанс, хоть и маленький. Если мы выиграем один-другой матч, все будет возможно", — сказал Коубек на пресс-конференции.

"Никто Тима не заменит, он сильно впереди остальных, — добавил капитан австрийцев. — Но я рад, что Юрген Мельцер в форме и будет играть, у него огромный опыт. Однако без Тима нам будет тяжело, с ним и без него у нас две разные команды".

Коубек отметил, что хард, постеленный в Лужниках, более выгоден для России. «Все знают, что австрийцы предпочитают играть на грунте. Была у нас мысль, что Россия может уложить грунт, все же вскоре начинаются грунтовые турниры, но в целом мы ожидали хард», — заключил он.