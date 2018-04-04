Коубек: сборная РФ на бумаге сильнее австрийской, но в Кубке Дэвиса шанс есть всегда 

Сборная России по теннису имеет преимущество над командой Австрии, но в Кубке Дэвиса шанс есть всегда, заявил капитан австрийцев Штефан Коубек.
Сборные России и Австрии в Лужниках встретятся во втором раунде группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса 6-7 апреля. У австрийцев не выступит лучший игрок страны Доминик Тим, седьмой номер мирового рейтинга. У россиян выступят все сильнейшие игроки страны — Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев, входящие в топ-50 мировой классификации. Также за россиян сыграют Евгений Донской и Роман Сафиуллин.
"Это будет очень сложно, на бумаге русская команда намного сильнее австрийской. Но в Кубке Дэвиса действуют другие правила. У нас есть шанс, хоть и маленький. Если мы выиграем один-другой матч, все будет возможно", — сказал Коубек на пресс-конференции.
"Никто Тима не заменит, он сильно впереди остальных, — добавил капитан австрийцев. — Но я рад, что Юрген Мельцер в форме и будет играть, у него огромный опыт. Однако без Тима нам будет тяжело, с ним и без него у нас две разные команды".
Коубек отметил, что хард, постеленный в Лужниках, более выгоден для России. «Все знают, что австрийцы предпочитают играть на грунте. Была у нас мысль, что Россия может уложить грунт, все же вскоре начинаются грунтовые турниры, но в целом мы ожидали хард», — заключил он.