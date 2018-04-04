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Зараженный арахис из Индии не пропустили в порту Петербурга
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Зараженный арахис из Индии не пропустили в порту Петербурга 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Северную столицу прибыла крупная партия индийского арахиса, зараженная вредителем — арахисовой зерновкой.
Партия лущеного арахиса общим весом 50 тонн, поступившая в порт Петербурга, не соответствовала санитарным условиям, а также требованиям безопасности и качества, предъявляемым к пищевым продуктам в России.
Экспертиза, проведенная специалистом ФГБУ «Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории» подтвердила факт заражения арахиса.
Для того чтобы предотвратить распространение данного вида вредителя на территории России, эта партия арахиса, по требованию владельца товара, будет обеззаражена.
Ведомство напоминает, что при обнаружении в продукции любых живых насекомых, она подлежит обязательному обеззараживанию в транспортном средстве. В случае если провести обработку не удалось, товар подлежит возврату или уничтожению.
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