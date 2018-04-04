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Футбольный союз: «Шахтер» + «Арзамас»
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Футбольный союз: «Шахтер» + «Арзамас» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Мэр Арзамаса Михаил Мухин и главный тренер клуба «Шахтер» Сергей ШкилевФутбольный союз: «Шахтер» + «Арзамас»В Арзамасе произошло объединение футбольных клубов: городская команда «Арзамас» и районный клуб «Шахтер»— Пешелань отныне стали единой командой.
По словам главы города Михаила Мухина, городские власти хотят возвратить в Арзамас утраченные футбольные традиции, ведь когда-то «Торпедо» (Арзамас) играл в Первой профессиональной лиге.
Возвращение городу утраченного статуса футбольного чемпиона станет одним из важных совместных проектов города и районного клуба «Шахтер».
Кстати, «Шахтер-Пешелань» в 2012 году «Шахтер» стал чемпионом России среди любительских команд, в 2015-16 годах выходил в 1/32 финала Кубка России. Горняки 7 раз брали Кубок и 5 раз завоевывали Суперкубок области. Последний раз право обладать и Кубком, и Суперкубком «Шахтер» доказал в 2017 году.
По сообщению пресс-службы ФК «Шахтер» (Арзамас)
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