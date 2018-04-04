Футбольный союз: «Шахтер» + «Арзамас»

Мэр Арзамаса Михаил Мухин и главный тренер клуба «Шахтер» Сергей ШкилевФутбольный союз: «Шахтер» + «Арзамас» В Арзамасе произошло объединение футбольных клубов: городская команда «Арзамас» и районный клуб «Шахтер»— Пешелань отныне стали единой командой.

По словам главы города Михаила Мухина, городские власти хотят возвратить в Арзамас утраченные футбольные традиции, ведь когда-то «Торпедо» (Арзамас) играл в Первой профессиональной лиге.

Возвращение городу утраченного статуса футбольного чемпиона станет одним из важных совместных проектов города и районного клуба «Шахтер».

Кстати, «Шахтер-Пешелань» в 2012 году «Шахтер» стал чемпионом России среди любительских команд, в 2015-16 годах выходил в 1/32 финала Кубка России. Горняки 7 раз брали Кубок и 5 раз завоевывали Суперкубок области. Последний раз право обладать и Кубком, и Суперкубком «Шахтер» доказал в 2017 году.

По сообщению пресс-службы ФК «Шахтер» (Арзамас)