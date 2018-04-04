Вечер «настолок» пройдет в ЦСО «Алтуфьевский»

Очередной вечер настольных игр состоится в понедельник, 9 апреля, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Пенсионеров района приглашают весело и с пользой провести время и познакомиться с новыми людьми. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.

— Посетители выберут себе занятие по вкусу. В их распоряжении будут ракетки для настольного тенниса, «Русское лото», шашки и шахматы. Если хотите взять с собой нарды, домино или другие игры — это только приветствуется, — уточнила Астапова.

Начало вечера «настолок» в 18.00. Всех желающих ждут в ЦСО «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (вт)