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Вечер «настолок» пройдет в ЦСО «Алтуфьевский»
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Вечер «настолок» пройдет в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Очередной вечер настольных игр состоится в понедельник, 9 апреля, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Пенсионеров района приглашают весело и с пользой провести время и познакомиться с новыми людьми. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.
— Посетители выберут себе занятие по вкусу. В их распоряжении будут ракетки для настольного тенниса, «Русское лото», шашки и шахматы. Если хотите взять с собой нарды, домино или другие игры — это только приветствуется, — уточнила Астапова.
Начало вечера «настолок» в 18.00. Всех желающих ждут в ЦСО «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (вт)
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