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Нижегородского чемпиона мира по хоккею с мячом поздравили в кремле
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Нижегородского чемпиона мира по хоккею с мячом поздравили в кремле 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский встретился с чемпионом мира по хоккею с мячом Леонидом Афанасьевым в кремле, сегодня, 4 апреля. Он лично поздравил с победой юного спортсмена и его тренеров, которые работали с ним на протяжении многих лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Напомним, 15-летний Леонид Афанасьев выступил в составе юношеской сборной России, которая стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче шведскую команду со счетом 5:2. Нижегородец на турнире провел все игры и отметился тремя голевыми передачами.
«Я занимаюсь хоккеем около девяти лет — меня привел в секцию отец. Я был счастлив попасть в состав сборной России, тем более, я первый воспитанник ДЮЦ «Сормово», которого пригласили в национальную команду. Несколько лет назад наша семья переехала в Нижний Новгород специально для того, чтобы я мог здесь расти и развиваться как хоккеист. Здесь для этого созданы хорошие условия», — рассказа Леонид.
Дмитрий Сватковский отметил, что на протяжении последних шести лет нижегородцы ни разу не выигрывали золото чемпионата мира по хоккею с мячом среди юношей.
«Нельзя останавливаться на достигнутом: впереди новые вершины, необходимо развиваться не только как спортсмену, но и как личности — для этого надо получать хорошее образование. Мы надеемся, что Леонид продолжит прогрессировать в системе ХК «Старт», получит в Нижнем Новгороде высшее образование и станет одним из основных хоккеистов нашего клуба», — сказал Сватковский.
Напомним, нижегородка Дарья Качанова завоевала серебро на чемпионате России по конькобежному спорту.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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