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Неизвестные удалили с церковного колокола в ФРГ нацистские символы
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Неизвестные удалили с церковного колокола в ФРГ нацистские символы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вместе с нацистским символом они, видимо, тем же шлифовальным инструментом удалили часть нацистской надписи. Как им удалось провести «операцию», не вызвав подозрения у жителей местечка Шверинген и пастора церкви, остается загадкой. Руководство земельного отделения протестантской церкви в Ганновере проверяет возможность привлечения неизвестных к ответственности за нанесение материального ущерба. Кроме того, эксперты должны установить, как образовавшийся дефект отразится на звуке колокола.
Местная газета Die Harke опубликовала фотографию приколотого к двери храма письма с признанием рачителей денацификации церковной утвари. "… пришло время, чтобы весенняя уборка принесла в деревню свежий ветер, — говорится в неподписанном письме. — Мы сделали эту весеннюю уборку, вычистив не только деревню, но и колокол. От голубиного помета, от грязи национал-социалистов, которая угрожала расколоть население деревни 80 лет спустя после войны".
Пастор церкви Ян-Аксель Хельвеге рассказал, что неизвестные проникли в церковь, видимо, с собственным ключом, так как следов взлома обнаружено не было. Священник удивлен, что они смогли шлифованием удалить свастику и надпись без произведения шума.
Между тем  В начале марта совет деревни Херцхайм в федеральной земле Пфальц проголосовал за то, чтобы колокол со свастикой и надписью «Все для отечества — Адольф Гитлер» остался висеть на колокольне местной протестантской церкви Святого Якоба. Однако при входе было решено повесить доску с разъяснением исторического контекста. Ранее председатель совета деревни должен был оставить свой пост после того, как он в телевизионном интервью заявил, что жители «гордятся своим церковным колоколом».
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