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Церковь в Германии пригрозила наказанием «весенним уборщикам», которые самовольно удалили свастику с исторического колокола
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Церковь в Германии пригрозила наказанием «весенним уборщикам», которые самовольно удалили свастику с исторического колокола 

Newsru.com 5 апреля 2018
Фото: Newsru.com
Неизвестные повредили колокол лютеранской церкви в коммуне Шверинген на севере Германии, удаляя с него выгравированную свастику. В связи с проиcшествием в Ганновере состоялось собрание ландескирхенамта (высший орган управления евангельской лютеранской церкви в Нижней Саксонии). Как следует из  пресс-релиза
церковной организации, с одной стороны она приветствует исчезновение нацистской символики, а с другой — планирует оценить нанесенный своему имуществу ущерб, и, возможно, обратиться с жалобой на вандалов в прокуратуру.
Как сообщает газета
Die Harke, инцидент произошел на последней неделе марта. Неизвестные пробрались в часовню Церкви Святого Креста и залили расплавленным металлом нацистскую гравировку на колоколе. При этом они оставили на входе в записку, в готовой сообщили, что «провели весеннюю уборку», очистив селение от остатков национал-социалистической «грязи», которая спустя 80 лет угрожает единству коммуны. «Шверинген — деревня светлых, порядочных, умных и космополитических граждан, которые не будут просто стоять и наблюдать, как в коммуне происходит раскол».
О том, что в церкви Шверинген висит колокол со свастикой и надписью времен Гитлера о «пробуждении Германии из ночи», широкой общественности стало известно в сентябре прошлого года. В сообществе поднялась бурная полемика. В марте после долгих споров местная конгрегация постановила снять колокол, но это решение обжаловал пастор Ян-Аксель Хеллвеге, непосредственно отвечающий за работу часовни. Пока в церкви продолжался спор, неизвестные энтузиасты прибегли к радикальному способу борьбы с нацистским наследием.
Es wurde viel über das Hakenkreuz an einer #Kirchenglocke in Niedersachsen diskutiert — nun haben Unbekannte das Symbol aus der Nazi-Zeit kurzerhand mit einem Winkelschleifer weggeflext. https://t.co/pH0dE0XkkH
— General-Anzeiger (@gabonn) 3 апреля 2018 г.
Напомним, что  аналогичный колокол
висит в коммуне Херксхайм-ам-Берге в земле земле Рейнланд-Пфальц. На нем тоже содержится изображение свастики и надпись «Все для родины — Адольф Гитлер». Однако совет этой коммуны решил не снимать скандальный инструмент и снова принять его в эксплуатацию, так как его «утилизация» символизировала бы «побег от разумной и свободной от предрассудков культуры памяти». Впрочем, там спор тоже пока не закончен, и колокол может оказаться вскоре переместиться в музей.
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