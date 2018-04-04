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Футбол: ФК Урал — ФК Спартак (г. Москва)
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Футбол: ФК Урал — ФК Спартак (г. Москва) 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
15 апреля ФК «Урал» встретится с ФК «Спартак», г. Москва, в рамках 26 тура Чемпионата России РОСГОССТРАХА.
Матч состоится на новом стадионе «Екатеринбург-Арена», билеты уже в продаже по цене от 100 рублей.
Вся информация о билетах
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Репина, 5, Екатеринбург-Арена
Центр карты:
56.83250156787575,60.57480099999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.832501,60.574801
Дата:
воскресенье, апреля 15, 2018
Комментарий к дате:
16:00  Стоимость:
от 100 рублей
Количество просмотров:
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