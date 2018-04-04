Футбол: ФК Урал — ФК Спартак (г. Москва)

15 апреля ФК «Урал» встретится с ФК «Спартак», г. Москва, в рамках 26 тура Чемпионата России РОСГОССТРАХА

Матч состоится на новом стадионе «Екатеринбург-Арена», билеты уже в продаже по цене от 100 рублей.

Вся информация о билетах

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Адрес:

Текст адреса:

ул. Репина, 5, Екатеринбург-Арена

Центр карты:

56.83250156787575,60.57480099999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.832501,60.574801

Дата:

воскресенье, апреля 15, 2018

Комментарий к дате:

16:00 Стоимость:

от 100 рублей

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