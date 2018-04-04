15 апреля ФК «Урал» встретится с ФК «Спартак», г. Москва, в рамках 26 тура Чемпионата России РОСГОССТРАХА.
Матч состоится на новом стадионе «Екатеринбург-Арена», билеты уже в продаже по цене от 100 рублей.
Вся информация о билетах
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Репина, 5, Екатеринбург-Арена
Центр карты:
56.83250156787575,60.57480099999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.832501,60.574801
Дата:
воскресенье, апреля 15, 2018
Комментарий к дате:
16:00 Стоимость:
от 100 рублей
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