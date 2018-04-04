Ещё
Тарпищев: ITF может сделать свою рейтинговую систему и своего чемпиона мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарпищев: ITF может сделать свою рейтинговую систему и своего чемпиона мира 

Р-Спорт 1 час назад
Международная федерация тенниса (ITF) рассматривает вариант введения собственной рейтинговой системы для определения чемпиона мира, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ранее ITF объявила о реформе Кубка Дэвиса. Предполагается, что он будет преобразован в финал Кубка мира и проводиться в конце года в течение недели в одном месте.
"ITF может сделать очковую систему и своего чемпиона мира. Это тоже один из вариантов. Мне бы нравился такой вариант. Но как будет решено, я не знаю, — сказал Тарпищев на пресс-конференции. — А Кубок Дэвиса по новой системе стоило бы проводить раз в два года. Идея в том, чтобы в один год проводить Кубок Дэвиса по новой системе, а в другой — по старой, чтобы освободить две недели. В них можно было бы сделать турниры типа «Мастерса».
"Лишать возможности проводить Кубок Дэвиса в разных странах неправильно. Когда мы в последний раз выиграли Кубок Дэвиса, в нем участвовали 143 страны. Домашние матчи — это развитие тенниса, — добавил Тарпищев. — Если каждый год будет проходить условный Кубок мира в одном месте, то, естественно, в собственном соку малые страны вариться не захотят".
Тарпищев отметил, что «вопрос очень сложный и для ITF тоже». «Нет единого мнения. ITF в поиске, как лучше насытить (теннис) средствами, какой лучше регламент выбрать, чтобы он был зрелищный, смотрибельный и лимитированный по времени показа. И еще что надо сделать, чтобы стать на один уровень с АТР и WTA. Пока ITF готовит для этих организаций сливки, не имея своих профессиональных турниров, кроме исторически сложившейся ситуации с турнирами Большого шлема. Но вся прибыль там уходит к странам-организаторам», — пояснил он.
"Ясно, что надо что-то менять, чтобы ITF имела большую значимость на международной арене", — заключил Тарпищев.
Р-Спорт: последние новости
Коубек: сборная РФ на бумаге сильнее австрийской, но в Кубке Дэвиса шанс есть всегда Шляхтин: контракт Вдовина с "Ладой" завершен, Аболс вряд ли нужен команде в ВХЛ Левников: бригада во главе с Карасевым на ЧМ будет представлять всю страну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение