Тарпищев: ITF может сделать свою рейтинговую систему и своего чемпиона мира

Международная федерация тенниса (ITF) рассматривает вариант введения собственной рейтинговой системы для определения чемпиона мира, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Ранее ITF объявила о реформе Кубка Дэвиса. Предполагается, что он будет преобразован в финал Кубка мира и проводиться в конце года в течение недели в одном месте.

"ITF может сделать очковую систему и своего чемпиона мира. Это тоже один из вариантов. Мне бы нравился такой вариант. Но как будет решено, я не знаю, — сказал Тарпищев на пресс-конференции. — А Кубок Дэвиса по новой системе стоило бы проводить раз в два года. Идея в том, чтобы в один год проводить Кубок Дэвиса по новой системе, а в другой — по старой, чтобы освободить две недели. В них можно было бы сделать турниры типа «Мастерса».

"Лишать возможности проводить Кубок Дэвиса в разных странах неправильно. Когда мы в последний раз выиграли Кубок Дэвиса, в нем участвовали 143 страны. Домашние матчи — это развитие тенниса, — добавил Тарпищев. — Если каждый год будет проходить условный Кубок мира в одном месте, то, естественно, в собственном соку малые страны вариться не захотят".

Тарпищев отметил, что «вопрос очень сложный и для ITF тоже». «Нет единого мнения. ITF в поиске, как лучше насытить (теннис) средствами, какой лучше регламент выбрать, чтобы он был зрелищный, смотрибельный и лимитированный по времени показа. И еще что надо сделать, чтобы стать на один уровень с АТР и WTA. Пока ITF готовит для этих организаций сливки, не имея своих профессиональных турниров, кроме исторически сложившейся ситуации с турнирами Большого шлема. Но вся прибыль там уходит к странам-организаторам», — пояснил он.

"Ясно, что надо что-то менять, чтобы ITF имела большую значимость на международной арене", — заключил Тарпищев.