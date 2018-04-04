Роббен был готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

"У нас с Фергюсоном состоялась хорошая беседа за обедом в Манчестере, мы общались о футболе, о жизни. Я даже посетил тренировочную базу клуба. Все прошло хорошо, я вернулся в расположение ПСВ, но дальше ничего не происходило.

Между клубами не было реальных контактов и сделка не состоялась. ПСВ в то же самое время вел переговоры с «Челси». Возможно, они предложили ПСВ больше денег, я не знаю. Я поговорил с представителями «Челси», мне понравились их планы. Мы решили все вопросы очень быстро.

Если бы после этого на меня вновь вышел «Манчестер Юнайтед», я бы перешел к ним, но этого не случилось, и у меня нет никаких сожалений", — цитирует Роббена FourFourTwo.

Арьен Роббен выступал за «Челси» с 2004 по 2007 год, выиграв за это время две Премьер-лиги, два Кубка лиги и один Кубок Англии.