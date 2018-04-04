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Far Cry 5 в подарок при покупке материнской платы Aorus
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Far Cry 5 в подарок при покупке материнской платы Aorus 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
GIGABYTE объявила об акции — купившие с 1 марта по 30 апреля указанные в конце заметки материнские платы семейства AORUS в подарок получат стандартную копию Far Cry 5. Совершить покупку надо у одного из партнёров компании, среди которых «Ситилинк», «Кей» и DNS. С полным списком можно ознакомиться на этой странице.
В акции могут принять участие только совершеннолетние, а при возврате платы GIGABYTE имеет право аннулировать выданную цифровую копию Far Cry 5.
Перечень акционных продуктов:
Z370 AORUS Gaming 7;
Z370 AORUS Gaming 5;
H370 AORUS GAMING 3 WIFI;
Z370 AORUS Gaming 3;
Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI;
Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0;
Z370 AORUS Ultra Gaming.
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