Far Cry 5 в подарок при покупке материнской платы Aorus

GIGABYTE объявила об акции — купившие с 1 марта по 30 апреля указанные в конце заметки материнские платы семейства AORUS в подарок получат стандартную копию Far Cry 5. Совершить покупку надо у одного из партнёров компании, среди которых «Ситилинк», «Кей» и DNS. С полным списком можно ознакомиться на этой странице.

В акции могут принять участие только совершеннолетние, а при возврате платы GIGABYTE имеет право аннулировать выданную цифровую копию Far Cry 5.

Перечень акционных продуктов:

Z370 AORUS Gaming 7;

Z370 AORUS Gaming 5;

H370 AORUS GAMING 3 WIFI;

Z370 AORUS Gaming 3;

Z370 AORUS ULTRA GAMING WIFI;

Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0;

Z370 AORUS Ultra Gaming.