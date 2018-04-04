Арсен Минасов: Неправда, когда говорят, что футболист заплатил за возможность сыграть

Напомним, зимой «быки» арендовали футболиста у питерцев до конца сезона с правом выкупа.

— Корректно ли арендованному футболисту играть против своего клуба? Тем более за деньги. — Некорректно, когда футболист не играет. И слово «свой» в случае с Шатовым, имеет другое значение, ведь сейчас его клуб — «Краснодар». Раз он в аренде, значит, должен проводить матчи. И некорректно указывать суммы, за которые футболист сможет играть. Если бы я арендовал того или иного футболиста, то не указывал бы никаких сумм.

— Чем в клубах руководствуются при таких решениях? И откуда вообще появилась эта сумма — 10 млн? — Она появилась затем, чтобы Шатов не играл. А если играет — заплатите. Заплатите много. Грубо говоря: «Хотите получить возможность взять три очка? Заплатите за них 10 млн». Это как игра в покер. Есть определенный набор карт у меня и у соперника. Я делаю большую ставку и спрашиваю: «Ты готов заплатить столько?» А если не готов — то не платишь и проигрываешь. Но в ситуации с Шатовым, это, конечно, не значит, что если «Краснодар» не заплатит, то проигрывает. Он просто не может играть.

— Шатов может заплатить эти 10 млн из своего кармана. Он сам заплатил за аренду в «Краснодар». Это вообще правильно? Наверное, клуб должен взять на себя эту нагрузку? — Буду откровенен — это близко к неправде. Думаю, что он не будет платить из своего кармана. Это можно оформить так, что Олег заплатил из своего кармана. Но я могу ошибаться. Думаю, что это неправда — когда говорят, что футболист заплатил за возможность сыграть в той или иной игре.