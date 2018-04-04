Ещё
Соревнования по дартсу пройдут в Лианозове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соревнования по дартсу пройдут в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В центре досуга, культуры и спорта «Лидер» 12 апреля пройдут районные соревнования по дартсу. Об этом сообщил руководитель структурного подразделения по спорту центра Александр Кувватов.
— Принять участие может каждый желающий без возрастных ограничений. Уровень подготовки не имеет значения. Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами, — уточнил Кувватов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 668-39-45. Начало в 18.00. ЦДКиС «Лидер» расположен по адресу: ул. Псковская, д. 9, корп. 2. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Зимой пляжный комплекс «Порт на ВДНХ» станет хоккейной площадкой Первенство по силовому троеборью пройдет в Лианозове Самые меткие жители СВАО встретятся на соревнованиях по дартсу в ФОКе на Зональной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение