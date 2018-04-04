Соревнования по дартсу пройдут в Лианозове

В центре досуга, культуры и спорта «Лидер» 12 апреля пройдут районные соревнования по дартсу. Об этом сообщил руководитель структурного подразделения по спорту центра Александр Кувватов.

— Принять участие может каждый желающий без возрастных ограничений. Уровень подготовки не имеет значения. Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами, — уточнил Кувватов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 668-39-45. Начало в 18.00. ЦДКиС «Лидер» расположен по адресу: ул. Псковская, д. 9, корп. 2. (вт)