Харри Реднапп: «Это слабейший „Арсенал“ на моей памяти»

Известный специалист, в прошлом тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» назвал «Арсенал» под руководством тренера Арсена Венгера слабейшим на его памяти. Тем не менее, он отметил, что даже в таком состоянии англичане могли бы выиграть чемпионат России.

— Болельщики не очень довольны Арсеном Венгером, все эти протесты, баннеры… «Арсенал» в ужасной ситуации, и Венгер должен всерьез задуматься над тем, оставаться ли ему в команде. «Арсенал» сейчас шестой в премьер-лиге, это слабейший «Арсенал» на моей памяти. Есть существенные проблемы с защитниками, в атаке не хватает сыгранности. «Тоттенхэм» сейчас гораздо лучше!

— И при этом вы говорите, что «Арсенал» слишком силен.

— Он силен относительно московской команды (Реднапп подчеркнуто называет ЦСКА именно так. — Прим. Г. Ч.)! Послушайте, что происходит сейчас с российским футболом? На чемпионате Европы сборная не вышла из группы, а команды из чемпионата России очень редко добираются до высоких стадий Лиги чемпионов или Кубка УЕФА . Кто сейчас лидер вашего чемпионата?

— «Локомотив» из Москвы.

— А московская команда?

— Если вы о ЦСКА, то он третий.

— Я думаю, что даже сегодняшний «Арсенал» выиграл бы чемпионат России. У него много сильных футболистов: Обамеянг, Ляказетт хороший, Рэмси, Уилшир, Езил — большой талант. Кто лучший игрок чемпионата России?

— Сложно сказать. Смолов, Промес, может быть, Акинфеев. Кстати, он будет играть с «Арсеналом».

— Да, этого парня я знаю. Он голкипер. Что ж, в четверг у него будет очень много дел. Думаю, «Арсенал» нанесет как минимум 20 ударов, так что вашему вратарю будет, чем заняться.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Харри Реднапп: «ЦСКА надо заявить Месси, Роналду и Неймара. Тогда он победит „Арсенал“