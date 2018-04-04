«Химки» могут сыграть с ЦСКА в четвертьфинале Евролиги

Что нужно, чтобы этого не произошло.

Перед заключительным туром регулярного чемпионата Евролиги ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что две российские команды могут встретиться между собой. С одной стороны, это хорошо, ведь в этом случае у России точно будет представительство в белградском «Финале четырёх». Но, с другой стороны, одна из команд совершенно точно закончит выступление в плей-офф.

Разбираемся, что должно произойти, чтобы ЦСКА и «Химки» не встретились в плей-офф.

«Химки» могут быть шестые

Прямо сейчас турнирная таблица Евролиги выглядит так: 6-е место. «Жальгирис» — 17 побед, 12 поражений 7-е место. «Баскония» — 16 побед, 13 поражений 8-е место. «Химки» — 16 побед, 13 поражений

В соответствии с регламентом, при равенстве побед и поражений выше будет располагаться команда, которая имеет преимущество в личных встречах. В случае с «Басконией» и «Химками» это испанцы, которые на выезде уступили одно очко, а дома победили «+10». Но в случае равенства трёх команд и более учитывается закрутка только этих трёх клубов.

В этом мог бы быть шанс химчан на шестую строчку, ведь в четырёх матчах с литовцами и испанцами команда Георгиоса Барцокаса одержала три победы. Но баски тоже дважды обыграли «Жальгирис» и в случае своей победы в последнем туре «регулярки», вне зависимости от исхода матча «Химок», будут выше жёлто-синих.

Таким образом, для того, чтобы команда из Подмосковья заняла шестую строчку, необходимы два поражения: «Жальгириса» от «Олимпиакоса» на выезде и «Басконии» от «Эфеса» дома. Первое кажется реальным, второе, учитывая мотивацию испанцев и положение «Эфеса», маловероятно.

Но математические шансы есть.

«Химки» могут быть седьмые

Это уже менее оптимистичный вариант для химчан, ведь обладатель седьмого места будет вынужден играть с действующим победителем Евролиги «Фенербахче». Турки совсем недавно наведались в Мытищи и без видимых проблем увезли победу, поэтому команде Барцокаса вряд ли хочется играть с ними ещё раз раньше «Финала четырёх».

Однако больше всего шансов у «Химок» как раз на седьмое место. Для этого жёлто-синим достаточно одолеть на выезде «Барселону», лишённую какой-либо мотивации и готовую уже ближайшим летом снова затеять перестройку, и надеяться на один из двух исходов:

— поражение «Жальгириса» от «Олимпиакоса». Ситуация сложная, ведь все знают, как Шарунас Ясикявичюс умеет мотивировать своих игроков. Вместе с этим «Оли» в последнем туре уже ничего не нужно — команда находится в одном поражении от идущего четвёртым «Реала» , но не отдаст мадридцам третье место, так как выиграла оба очных матча. Остаётся надеяться, что греки не допустят расслабленности на своём паркете перед своими болельщиками. Тем более что «Жальгирис» умудрился обыграть команду из Пирея в первом круге, а Спанулис со товарищи не должны прощать такие обиды;

— поражение «Басконии» от «Эфеса». В этот расклад верится меньше, команда Эргина Атамана в этом сезоне сильно хуже любого другого клуба Евролиги. Смена тренера, подписание уже по ходу сезона Драгича, Уимза и Дугласа — это всё как мёртвому припарка. Тем более что Драгич уже вылетел до конца сезона. Против замотивированной подняться как можно выше «Басконии», да ещё и на её площадке, такой «Эфес» не опасен. Это не значит, что победа уже в кармане у команды Педро Мартинеса, но она с большой долей вероятности окажется там совсем скоро.

Как бы там ни было, в случае выполнения хотя бы одного из этих условий «Химки» поднимутся на одно место вверх, выполнение обоих поставит их на шестое место. Естественно, всё это произойдёт только в случае победы самих «Химок» в Барселоне.

«Химки» могут остаться восьмыми

Для этого нужна самая малость — поражение Барцокаса от бывшей команды в последнем туре. Тогда любые другие расклады не будут иметь никакого значения, и в четвертьфинале жёлто-синим не придётся далеко ехать, достаточно будет просто пересечь МКАД.

Кроме того, даже победа над «Барсой» оставит химчан на восьмой строчке в случае синхронных побед «Жальгириса» и «Басконии» в последнем туре.

«Химки» и «Баскония» свои матчи играют 5 апреля. Если россияне побеждают, то их окончательное место в «регулярке» определится только на следующий день, после игры «Жальгириса» в Греции; если проигрывают, то сразу после матча можно заказывать автобус до «Мегаспорта».