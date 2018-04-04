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В окружной игре «Космобрейн-2018» выступят две команды «космонавтов» из Богородского
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В окружной игре «Космобрейн-2018» выступят две команды «космонавтов» из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Команды «Сверхновая» и «Supernova» из Детского молодежного актива «Богородская юность» приступили к тренировкам.
В Измайловском кремле в субботу, 7 апреля, состоится окружная интерактивная игра «Космобрейн-2018». Одними из участников игры станут юноши и девушки из ДМА «Богородская юность».
"Космонавтам" предстоит продемонстрировать начальные знания по астрономии, истории отечественной космонавтики, хорошо разбираться в космической технике, а также проявить командные взаимодействия. В каждой команде будет всего по пять человек, среди которых командир экипажа корабля, бортинженер, врач, исследователь, астроном.
Команды, занявшие по окончании игры первые три места, получают диплом победителя. А лучшая команда в полном составе 14 апреля 2018 года отправляется на бесплатную экскурсию в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Пожелаем «космонавтам» из Богородского удачного выступления!
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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