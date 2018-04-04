В Кышике прошли соревнования по этноспорту «Охотничий биатлон»

В национальном поселении Кышик отметили Вороний День, проведя охотничий биатлон. В забеге на камусных лыжах участвовали двадцать спортсменов.

Вместо огневого рубежа был сектор для стрельбы из традиционного лука. Для каждой мишени выдавалась только одна стрела. Участник, который не смог попасть в цель бежал штрафной круг.