В Кышике прошли соревнования по этноспорту «Охотничий биатлон» 

В национальном поселении Кышик отметили Вороний День, проведя охотничий биатлон. В забеге на камусных лыжах участвовали двадцать спортсменов.
Как сообщает Департамент спорта Югры, ежегодно в Открытых региональных соревнованиях по этноспорту «Охотничий биатлон» участвуют Главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко и Председатель Думы Ханты-Мансийского района Петр Захаров.
Вместо огневого рубежа был сектор для стрельбы из традиционного лука. Для каждой мишени выдавалась только одна стрела. Участник, который не смог попасть в цель бежал штрафной круг.
В итоге среди мужчин, 1 место у Сергея Гайдамака, на 2 месте Руслан Богордаев, замкнул тройку призеров Юрий Павленко. У женщин 1 и 2 место заняли Анастасия и Анна Зубковы соответственно. Лучшим среди детей до 18 лет стал Данил Хоров.