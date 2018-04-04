Газзаев прокомментировал предупреждение Австралии болельщикам перед поездкой на ЧМ-2018

Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал в беседе с RT обращение правительства Австралии к болельщикам, планирующим отправиться в Россию на матчи чемпионата мира 2018 года, с обновлёнными рекомендациями, согласно которым им советуют обдумать решение о поездке «дважды или трижды».

«Всё это будет продолжаться вплоть до чемпионата мира. Надо отвечать просто. Во время Кубка конфедераций, который прошёл в нашей стране, с точки зрения безопасности, организованности, доброжелательности, не было ни одного инцидента. Мы не раз проводили турниры, чемпионаты, Олимпийские игры. Никогда не возникало никаких проблем. Это самое главное. То, что мы показываем это и показывали — лишнее тому подтверждение. Можем пригласить австралийских болельщиков познакомиться с историей нашей страны, достопримечательностями, посмотреть хороший футбол, и люди сами убедятся в доброжелательности наших болельщиков», — отметил Газзаев.

Ранее правительство Австралии обратилось к болельщикам, планирующим отправиться в Россию на матчи чемпионата мира 2018 года, с обновлёнными рекомендациями.

Отмечается, что в связи с обострённой политической ситуацией фанатам стоит учитывать возможность проявления в России антизападных настроений.