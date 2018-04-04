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Сергей Собянин наградил героев Паралимпиады
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Сергей Собянин наградил героев Паралимпиады 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
— Все наши паралимпийцы совершили подвиг, — сказал Собянин на торжественном приеме. — Они победили свои недуги и показали высший спортивный класс в Южной Корее. А если бы туда еще и допустили всех наших представителей, сборная выступила бы еще лучше.
Но даже несмотря на усеченный состав, российская сборная завоевала второе место в командном зачете. Яркость этой победе придали московские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди столичных ребят были не только биатлонисты и горнолыжники, но также и лыжники, сноубордисты, виртуозы керлинга.
Победа стала общей заслугой спортсменов и тренеров, сказал горнолыжник Алексей Бугаев. Этот парень в Пхенчхане удивил многих, взяв сразу две награды — золотую и серебряную. Вместе с ним в мэрию пришел и его наставник Александр Назаров, который тоже удостоился теплых слов от паралимпийца. А биатлонисткам компанию составили Роман Жеребятьев и Ирина Громова — звезда московского спорта. Впервые подопечные Громовой стали победителями Паралимпиады еще в 1998 году, и триумфы продолжаются до сих пор.
За каждое «золото» москвичи-спортсмены получили по 4 млн рублей, за «серебро» — по 2,5 млн, за «бронзу» — 1,7 млн По половине от этих сумм перечислят и тренерам. Но главная награда — конечно, не деньги, подчеркнул Собянин. Раз столичные паралимпийцы так покоряют мир, власти должны сделать все, чтобы у себя на родине они чувствовали себя как можно комфортнее и всегда могли заниматься любимым делом.
— Мы системно работаем над спортивной базой города, — сказал Собянин. — Большую часть наших учреждений уже адаптировали для людей с ограниченными возможностями. Обязательно продолжим строить и новые специализированные спорткомплексы.
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