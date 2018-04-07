Собянин вручил московские премии трем победителям Паралимпиады

Победители и призеры паралимпийских игр пришли в мэрию за заслуженными наградами со своими наставниками. Перед началом церемонии охотно делились впечатлениями от игр в Пхёнчане, передает «ТВ Центр».

"Конечно, тяжело не слышать гимна и флага на награждении, но это всегда было внутри. Внутри себя. Несмотря на это мы показали хороший результат", — сказал трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев.

Россию в Южной Корее представляли 30 атлетов. Из них 12 московских спортсменов с ограниченными возможностями. Победителями стали трое. Перед награждением — на экране самые яркие моменты Паралимпиады. Спортсмены переживали их как зрители.

"Конечно, московская команда могла выступить и лучше, если бы допустили всех тех, кто готовился к этим соревнованиям. Даже в неполном составе российская сборная в командном зачете заняла второе место, а москвичи по традиции заняли серьезную нишу в доле наград: золотых, серебряных, бронзовых. Треть наград завоевана вами. Это здорово!", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в столице созданы все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тренироваться на базе спортивных учреждений столицы.

"Мы системно работаем над тем, чтобы люди с ограниченными возможностями тренировались на базе наших спортивных учреждений. Большая часть из них адаптирована, но это не полная работа, будем продолжать оснащать специализированным спортивным технологическим оборудованием. Строить специализированные спортивные комплексы. Я надеюсь, что москвичи будут и в дальнейшем побеждать, побеждать достойно. Спасибо вам от всех москвичей!", — подчеркнул Собянин.

За золотую медаль, завоеванную в Южной Корее, правительство Москвы установило премию в размере четырех миллионов рублей. Серебряные призеры получили сертификаты на два с половиной миллиона, бронзовые — на один миллион 700 тысяч рублей. Заслуженные награды получили и тренеры.

"Почему у нас медалей много — потому что на самом деле в Москве ведется посильная работа для того чтобы эти медали были", — отметила старший тренер сборной Ирина Громова.

"Любимый тренер! Вернемся через четыре года. Еще сюда", — сказала трехкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева.

Юлия Степина, Александр Ивановский, «ТВ Центр».