Ещё
Собянин вручил московские премии трем победителям Паралимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собянин вручил московские премии трем победителям Паралимпиады 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Победители и призеры паралимпийских игр пришли в мэрию за заслуженными наградами со своими наставниками. Перед началом церемонии охотно делились впечатлениями от игр в Пхёнчане, передает «ТВ Центр».
"Конечно, тяжело не слышать гимна и флага на награждении, но это всегда было внутри. Внутри себя. Несмотря на это мы показали хороший результат", — сказал трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев.
Россию в Южной Корее представляли 30 атлетов. Из них 12 московских спортсменов с ограниченными возможностями. Победителями стали трое. Перед награждением — на экране самые яркие моменты Паралимпиады. Спортсмены переживали их как зрители.
"Конечно, московская команда могла выступить и лучше, если бы допустили всех тех, кто готовился к этим соревнованиям. Даже в неполном составе российская сборная в командном зачете заняла второе место, а москвичи по традиции заняли серьезную нишу в доле наград: золотых, серебряных, бронзовых. Треть наград завоевана вами. Это здорово!", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, в столице созданы все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тренироваться на базе спортивных учреждений столицы.
"Мы системно работаем над тем, чтобы люди с ограниченными возможностями тренировались на базе наших спортивных учреждений. Большая часть из них адаптирована, но это не полная работа, будем продолжать оснащать специализированным спортивным технологическим оборудованием. Строить специализированные спортивные комплексы. Я надеюсь, что москвичи будут и в дальнейшем побеждать, побеждать достойно. Спасибо вам от всех москвичей!", — подчеркнул Собянин.
За золотую медаль, завоеванную в Южной Корее, правительство Москвы установило премию в размере четырех миллионов рублей. Серебряные призеры получили сертификаты на два с половиной миллиона, бронзовые — на один миллион 700 тысяч рублей. Заслуженные награды получили и тренеры.
"Почему у нас медалей много — потому что на самом деле в Москве ведется посильная работа для того чтобы эти медали были", — отметила старший тренер сборной Ирина Громова.
"Любимый тренер! Вернемся через четыре года. Еще сюда", — сказала трехкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева.
Юлия Степина, Александр Ивановский, «ТВ Центр».
ТВ Центр: последние новости
Журналист Бабич: дело Скрипалей разваливается В Красноярске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ТЦ Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых по делу о хищениях
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение