28 маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменятся на период ЧМ-2018

Об этом заявил начальник отдела организации безопасности дорожного движения и связи департамента транспорта городской администрации Виктор Дельфинов на бизнес-форуме «Ключевые аспекты подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» 5 апреля.

В частности, изменения коснутся автобусных маршрутов № 1, № 3, № 4, № 19, № 40, № 45, № 52, № 58, № 61, № 68, № 70, № 71, № 74, № 90, № 91, № 92, а также троллейбусных маршрутов номер № 13, № 17 и № 31. Кроме того, преобразования ждут и коммерческий городской транспорт, а именно т-24, т-31, т-40, т-45, т-69, т-85, т-71, т-97.

В результате изменений суммарная протяженность маршрутов в обороте сократится на 223 километра.

Также по городу начнут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы, которые будут работать в дни матчей на линиях вблизи доступности фанзоны и стадиона. Отдельно планируется создать маршрут в зоне аэропорта.

Напомним, опубликована измененная схема движения транспорта в день открытия стадиона на Стрелке.