Бизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем 

pixabay.comБизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем
5 апреля 2018 года в 10.00 в Торгово-промышленной палате Нижегородской области откроется бизнес-форум „Ключевые аспекты подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™“.
Участники форума обсудят транспортное обеспечение Нижнего Новгорода в дни ЧМ-2018, организацию работы на прилегающей к „Стадиону Нижний Новгород“ территории, проведение Фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского, возможности нижегородской индустрии гостеприимства и туриндустрии, организацию общественного питания и другой коммерческой деятельности в дни ЧМ-2018, проведение тестовых матчей с участием ФК „Олимпиец“ 15 апреля, 28 апреля и 6 мая на новом стадионе.
В работе бизнес-форума примут участие представители правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода, МИД России в Нижнем Новгороде, администраций Канавинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода, ПАО „Международный аэропорт Нижний Новгород“, ОАО „РЖД“, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, профессионалы и эксперты туристической отрасли, ресторанного и отельного бизнеса, торговли, транспортной сферы, представители профильных ассоциаций и объединений, малого и среднего бизнеса. Форум пройдет в течение двух дней — 5 и 6 апреля.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.