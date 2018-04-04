Бизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем

pixabay.comБизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем

5 апреля 2018 года в 10.00 в Торгово-промышленной палате Нижегородской области откроется бизнес-форум „Ключевые аспекты подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™“.

Участники форума обсудят транспортное обеспечение Нижнего Новгорода в дни ЧМ-2018, организацию работы на прилегающей к „Стадиону Нижний Новгород“ территории, проведение Фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского, возможности нижегородской индустрии гостеприимства и туриндустрии, организацию общественного питания и другой коммерческой деятельности в дни ЧМ-2018, проведение тестовых матчей с участием ФК „Олимпиец“ 15 апреля, 28 апреля и 6 мая на новом стадионе.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.