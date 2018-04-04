Ещё
Бизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comБизнес-форум «Ключевые аспекты подготовки к проведению ЧМ-20018″ пройдет в Нижнем
5 апреля 2018 года в 10.00 в Торгово-промышленной палате Нижегородской области откроется бизнес-форум „Ключевые аспекты подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™“.
Участники форума обсудят транспортное обеспечение Нижнего Новгорода в дни ЧМ-2018, организацию работы на прилегающей к „Стадиону Нижний Новгород“ территории, проведение Фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского, возможности нижегородской индустрии гостеприимства и туриндустрии, организацию общественного питания и другой коммерческой деятельности в дни ЧМ-2018, проведение тестовых матчей с участием ФК „Олимпиец“ 15 апреля, 28 апреля и 6 мая на новом стадионе.
В работе бизнес-форума примут участие представители правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода, МИД России в Нижнем Новгороде, администраций Канавинского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода, ПАО „Международный аэропорт Нижний Новгород“, ОАО „РЖД“, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, профессионалы и эксперты туристической отрасли, ресторанного и отельного бизнеса, торговли, транспортной сферы, представители профильных ассоциаций и объединений, малого и среднего бизнеса. Форум пройдет в течение двух дней — 5 и 6 апреля.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.
Нижегородская правда: последние новости
Все участники нижегородской команды вошли в число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по праву Футбольный союз: «Шахтер» + «Арзамас» Поддержите нижегородских красавиц на российском конкурсе красоты «Мисс Россия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение