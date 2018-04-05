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На Пасху меняются маршруты движения автобусов в Нижнем Новгороде
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На Пасху меняются маршруты движения автобусов в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
На Пасху будет скорректирована схема движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Сделают это для удобства тех, кто в этот день захочет посетить кладбища и храмы, сообщает пресс-служба администрации города.
В частности, поменяются маршруты автобусов № 31, № 57, возобновится движение трамваев маршрута №8 «Поселок Гнилицы — улица Игарская».
Так, автобус №31 будет двигаться от остановки «Сады» с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее — по маршруту; от конечного пункта «Поселок Нагулино» — с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее — по маршруту.
Автобус №57 пойдет от конечного пункта «Поселок Дубравный» с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее — по маршруту; при движении по проспекту 70 лет Октября — с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее — по маршруту.
Если потребуется, на линию выйдут дополнительные автобусы №№31, 53а и 57.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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