На Пасху меняются маршруты движения автобусов в Нижнем Новгороде

На Пасху будет скорректирована схема движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Сделают это для удобства тех, кто в этот день захочет посетить кладбища и храмы, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, поменяются маршруты автобусов № 31, № 57, возобновится движение трамваев маршрута №8 «Поселок Гнилицы — улица Игарская».

Так, автобус №31 будет двигаться от остановки «Сады» с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее — по маршруту; от конечного пункта «Поселок Нагулино» — с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее — по маршруту.

Автобус №57 пойдет от конечного пункта «Поселок Дубравный» с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее — по маршруту; при движении по проспекту 70 лет Октября — с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее — по маршруту.

Если потребуется, на линию выйдут дополнительные автобусы №№31, 53а и 57.