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На Пасху в центре Нижнего Новгорода изменится движение общественного транспорта
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На Пасху в центре Нижнего Новгорода изменится движение общественного транспорта 

nn.ru 6 апреля 2018
Фото: nn.ru
День празднования православной Пасхи не обходится без торжественного церковного шествия — крестного хода. Поэтому 8 апреля на два с половиной часа временно изменится схема движения общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Весь общественный транспорт в районе центра города будет двигаться по одной схеме с небольшими отличиями.
Автобусы и маршрутки №19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, которые следуют от площади Минина и Пожарского в сторону площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова, поедут через улицу Варварскую, площадь Свободы, улицу Горького, площадь Горького, улицы Горького, Одесской, метромост и далее по своим маршрутам. В обратном направлении действует та же схема.
Движение маршрутов №3, 61, 70, 71, 91, 92, Т-41, Т-71, идущих от площади Свободы в сторону площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова, будет организовано по улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту — затем по своим маршрутам. В обратном направлении действует та же схема.
Автобусы и маршрутки №18, 26, 29, 41, 43, 50, Т-47, Т-57, следующие от площади Горького в направлении площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова, поедут через улицы Горького, Одесской, метромост, затем по собственным маршрутам. В обратном направлении действует та же схема.
Автобус №5 сократит свой путь следования до улицы Черниговской.
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