Отмена 12 автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде откладывается

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов продлил действие договоров на 12 маршрутов частных перевозчиков, которые подлежали отмене с 10 апреля. Соответствующее заявление градоначальник сделал на встрече с предпринимательским сообществом 9 апреля. Президент общественной организации «Союз перевозчиков Нижегородской области» Михаил Романычев пояснил, что в настоящее время нижегородские перевозчики находятся в крайне сложной ситуации.

«У подавляющей части предпринимателей вскоре истекает срок действия договоров с администрацией города. Перевозчики пока не знают, как им действовать дальше. Водителям нужно выезжать на линию, но, когда нет документов, ситуация выходит из легального поля, в котором привык работать законопослушный предприниматель», — отметил Романычев.

Под сокращение попадут маршрутки № 25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90 и 98.

«Относительно 12 маршрутов, которые должны закончить свое действие с 10 апреля. Утром 9 апреля я дал поручение продлить данные 12 маршрутов, чтобы все стороны могли объясниться и наметить дальнейшие планы, еще на 2,5 месяца. Они спокойно могут работать в легальной форме», — ответил Владимир Панов.

Напомним, маршруты общественного транспорта изменятся в день открытия стадиона «Нижний Новгород».