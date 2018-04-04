«Фонбет» оценил шансы «Ромы» в гостевом матче Лиги чемпионов с «Барселоной» 

4 апреля на «Камп Ноу» «Барселона» сыграет с «Ромой» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. Букмекеры «Фонбет» считают, что в первом матче 1/4 финала победит «Барселона». На победу сине-гранатовых можно поставить с коэффициентом 1.25, на победу «Ромы» — с коэффициентом 14.00, на ничью — с коэффициентом 6.50. Большинство игроков также уверено в победе «Барселоны». На каталонцев поставили 96% клиентов, на римлян — всего 3%. 1% игроков выбрал ничью. Оператор видит «Барселону» фаворитом двухматчевого противостояния. На выход сине-гранатовых в полуфинал можно поставить за 1.11, на проход «Ромы» — за 6.60. Большинство игроков согласно с таким прогнозом. 96% клиентов поставили на проход «Барселоны» и всего 4% — на выход в полуфинал «Ромы». Букмекер полагает, что в матче будет забито меньше четырёх голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 3,5 — с коэффициентом 2.20. Мнения игроков разделились: 69% клиентов сделали ставку на ТБ 3,5 голов, 31% — на ТМ 3,5. Самой популярной стала ставка на победу «Барселоны» — её выбрали 72% игроков. 12% клиентов «Фонбет» поставили на победу каталонцев с форой (-1,5), 7% — на выход «Барселоны» в полуфинал. 5% игроков предпочли индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1,5 гола, 4% — общий тотал больше 3,5. Самая крупная ставка — 300 000 рублей на выход «Барселоны» в полуфинал ЛЧ с коэффициентом 1.11. В среднем на матч «Барселоны» и «Ромы» ставят 734 рубля.
(См. все коэффициенты на матч «Барселона» — «Рома»).