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Бой детеныша носорога с лечащими его мать врачами попал на видео
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Бой детеныша носорога с лечащими его мать врачами попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Детеныш носорога напал на ветеринаров, оказывающих помощь его матери. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
На ролике врачи пытаются вправить вывихнутый палец ноги взрослой самке носорога. Ее детеныш сначала наблюдал за работой докторов и заметно нервничал, а затем побежал на них и попытался пырнуть рогом, который, однако, еще не вырос.
По словам ветеринаров, маленький носорог пытался наброситься на них несколько раз, как только они приближались к его матери. Сама же больная самка лежала спокойно и не обращала внимания ни на врачей, ни на волнение сына.
В феврале 2017 года внимание пользователей интернета привлекло видео, на котором моют циркового носорога. Комментаторы похвалили работников цирка за смелость и отметили, что животное получает удовольствие от водных процедур.
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