Луческу может вернуться на пост главного тренера «Шахтера» 

«Есть интересный слушок, которым отчего ж не поделиться. Поскольку Паулу Фонсека вряд ли (не факт что — нужное подчеркнуть) останется в „Шахтере“, клуб обратился к проверенной, уважаемой и еще какой угодно кандидатуре — Мирче Луческу. Согласитесь, выглядит очень логично!», — написал Франков в своем твиттере.
Тренер «Шахтера» Фонсека получил предложение из Англии
Ранее в СМИ появилась информация, что Луческу получит должность в структуре клуба, но не вернется на пост главного тренера. До этого он объявил о желании завершить тренерскую карьеру после работы с турецкой сборной.
Луческу 12 лет возглавлял «Шахтер» и выиграл с ним восемь чемпионских титулов на Украине, шесть раз брал Кубок страны, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.
После «Шахтера» специалист отработал сезон в «Зените», а в августе прошлого года пришел на смену Фатиху Териму у руля сборной Турции.
Нынешний главный тренер горняков Паулу Фонсека пока не продлил действующее соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.