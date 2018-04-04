Луческу может вернуться на пост главного тренера «Шахтера»

«Есть интересный слушок, которым отчего ж не поделиться. Поскольку Паулу Фонсека вряд ли (не факт что — нужное подчеркнуть) останется в „Шахтере“, клуб обратился к проверенной, уважаемой и еще какой угодно кандидатуре — Мирче Луческу. Согласитесь, выглядит очень логично!», — написал Франков в своем твиттере.

Тренер «Шахтера» Фонсека получил предложение из Англии

Ранее в СМИ появилась информация, что Луческу получит должность в структуре клуба, но не вернется на пост главного тренера. До этого он объявил о желании завершить тренерскую карьеру после работы с турецкой сборной.

Луческу 12 лет возглавлял «Шахтер» и выиграл с ним восемь чемпионских титулов на Украине, шесть раз брал Кубок страны, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА

После «Шахтера» специалист отработал сезон в «Зените» , а в августе прошлого года пришел на смену Фатиху Териму у руля сборной Турции.

Нынешний главный тренер горняков Паулу Фонсека пока не продлил действующее соглашение, рассчитанное до конца этого сезона.