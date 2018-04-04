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Школьники из Черемушек выступили в соревновании «Большой приз Динамо 2018»
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Школьники из Черемушек выступили в соревновании «Большой приз Динамо 2018» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Воспитанники школы № 2115 из танцевально-спортивного клуба «ЭЛит» Никита Неделько и Анастасия Тюрина приняли участие в крупнейшем международном соревновании «Большой приз Динамо 2018».
Ребята выступали по категории Юниоры1 + Юниоры2, Е класс и заняли седьмое место по латиноамериканской программе. «Кроме этого ребята танцевали европейскую программу, но им совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы попасть в полуфинал. Поздравляем ребят и их руководителей! Желаем дальнейших успехов», — передает пресс-служба школы Черемушек.
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