Школьники из Черемушек выступили в соревновании «Большой приз Динамо 2018»

Воспитанники школы № 2115 из танцевально-спортивного клуба «ЭЛит» Никита Неделько и Анастасия Тюрина приняли участие в крупнейшем международном соревновании «Большой приз Динамо 2018».

Ребята выступали по категории Юниоры1 + Юниоры2, Е класс и заняли седьмое место по латиноамериканской программе. «Кроме этого ребята танцевали европейскую программу, но им совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы попасть в полуфинал. Поздравляем ребят и их руководителей! Желаем дальнейших успехов», — передает пресс-служба школы Черемушек.