Ещё
Видео: соседи оставили автохаму на Lexus обидное послание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: соседи оставили автохаму на Lexus обидное послание 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В интернете появилось видео, как на «Лексусе», припаркованном вплотную к одному из жилых домов Новосибирска, недовольные жильцы оставили обидное послание.
Ролик появился на канале «Свобода Янская» на видеохостинге YouTube 4 апреля. Инцидент произошёл у одной из многоэтажек Кировского района.
На видео с домофона видно, как мужчина с женщиной выгружают из «Лексуса» разобранную детскую кроватку и заносят её в подъезд, а через 15 минут к машине подходят жильцы дома и пишут обидное послание на грязном заднем автомобильном окне: «Дура, ещё раз поставишь машину — её увезёт эвакуатор».
«Мы домой зашли, поставили машину, прошло минут десять, мимо проходила пара и написала это», — коротко пояснил корреспонденту НГС владелец авто. Мужчина отказался комментировать ситуацию и называть своё имя. Он уточнил, что его машина стояла во время разгрузки совсем недолго и раньше её возле подъезда никогда не парковал.
Новосибирцы нередко пытаются наказать водителей, которые паркуются в неположенных местах. В начале этого года на МЖК «народные мстители» поцарапали гвоздём несколько иномарок, которые заехали колёсами на пешеходную дорожку.
ngs.ru: последние новости
Новосибирских бегунов чуть не сдуло ветром с высоты 2 километров Сибирячка купила абонемент на фитнес за 10 тысяч. На следующий день клуб закрылся Хоккей: в ХК «Сибирь» назначен новый тренер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение