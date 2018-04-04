Видео: соседи оставили автохаму на Lexus обидное послание

В интернете появилось видео, как на «Лексусе», припаркованном вплотную к одному из жилых домов Новосибирска, недовольные жильцы оставили обидное послание.

Ролик появился на канале «Свобода Янская» на видеохостинге YouTube 4 апреля. Инцидент произошёл у одной из многоэтажек Кировского района.

На видео с домофона видно, как мужчина с женщиной выгружают из «Лексуса» разобранную детскую кроватку и заносят её в подъезд, а через 15 минут к машине подходят жильцы дома и пишут обидное послание на грязном заднем автомобильном окне: «Дура, ещё раз поставишь машину — её увезёт эвакуатор».

«Мы домой зашли, поставили машину, прошло минут десять, мимо проходила пара и написала это», — коротко пояснил корреспонденту НГС владелец авто. Мужчина отказался комментировать ситуацию и называть своё имя. Он уточнил, что его машина стояла во время разгрузки совсем недолго и раньше её возле подъезда никогда не парковал.

Новосибирцы нередко пытаются наказать водителей, которые паркуются в неположенных местах. В начале этого года на МЖК «народные мстители» поцарапали гвоздём несколько иномарок, которые заехали колёсами на пешеходную дорожку.