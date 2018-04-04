Ещё
Ученица из Печатников стала серебряным призером первенства России по городошному спорту среди девушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученица из Печатников стала серебряным призером первенства России по городошному спорту среди девушек 

Управа района Печатники города Москвы 59 минут назад
Фото: Новые печатники
В городе Вятские Поляны Кировской области 27-29 марта прошло первенство России по городошному спорту среди девушек. В соревнованиях приняли участие команды из девяти регионов России. Сборная команда Москвы заняла 2 место.
За сборную Москвы выступала Маша Ковтун, ученица 7 класса «Б» ГАПОУ МОК им. Талалихина, сообщили в учреждении образования.
«Поздравляем Марию, молодец», — рассказали в учреждении образования.
Турнирная таблица по итогам соревнования:
Командные соревнования:
— 1. Нижегородская область;
— 2. Москва;
— 3. Томская область. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Спортсмены из Печатников стали участниками соревнований по дартсу Команда из Печатников стала третьей в окружных соревнованиях по настольному теннису Команда из Печатников по шашкам стала участником окружных соревнований
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение