Ученица из Печатников стала серебряным призером первенства России по городошному спорту среди девушек

В городе Вятские Поляны Кировской области 27-29 марта прошло первенство России по городошному спорту среди девушек. В соревнованиях приняли участие команды из девяти регионов России. Сборная команда Москвы заняла 2 место.

За сборную Москвы выступала Маша Ковтун, ученица 7 класса «Б» ГАПОУ МОК им. Талалихина, сообщили в учреждении образования.

«Поздравляем Марию, молодец», — рассказали в учреждении образования.

Турнирная таблица по итогам соревнования:

Командные соревнования:

— 1. Нижегородская область;

— 2. Москва;

— 3. Томская область. (то)