«Реал» предложил Бэйла «МЮ» 

"Реал" предложил "Манчестер Юнайтед" выкупить трансфер нападающего Гарета Бэйла.
Между клубами была договоренность, что, если «Реал» соберется продавать валлийца, то первым клубом, который будет претендовать на игрока, станет «Манчестер Юнайтед».
По информации Manchester Evening News, руководство «бланкос» намерено избавиться от Бэйла летом и уже предложила англичанам его купить.
Кроме того, на встрече представителей клубов обсуждались возможные переходы в «Манчестер Юнайтед» Тони Крооса и Луки Модрича.