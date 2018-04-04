«Реал» предложил Бэйла «МЮ»

Между клубами была договоренность, что, если «Реал» соберется продавать валлийца, то первым клубом, который будет претендовать на игрока, станет «Манчестер Юнайтед».

По информации Manchester Evening News, руководство «бланкос» намерено избавиться от Бэйла летом и уже предложила англичанам его купить.